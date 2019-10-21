Check Check
Folge 1: Der Terror
25 Min.Folge vom 21.10.2019Ab 6
Der Berliner Geschäftsmann Jan Rothe kehrt zurück in seinen Heimatort, um sich um seinen dementen Vater Udo zu kümmern. Da zunächst kein Platz im Pflegeheim zu bekommen ist und Jan zudem pleite ist, beschließt er, in Simmering zu bleiben. Fortan jobbt er als Mitarbeiter am Security-Check des dortigen Provinzflughafens.
Check Check
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
6
