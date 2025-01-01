Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Check Check

Das Simmering Syndrom

ProSiebenStaffel 1Folge 8
Das Simmering Syndrom

Das Simmering SyndromJetzt kostenlos streamen

Check Check

Folge 8: Das Simmering Syndrom

23 Min.Ab 6

Als Harald am Flughafen auf seinen Erzrivalen Sven trifft, ist er kaum mehr zu halten. Er will ihm unbedingt eins auswischen und verhindern, dass Sven die Reise nach Mallorca antreten kann. Ein abgelaufener Ausweis scheint da ein guter Anlass zu sein. Jan versucht, alles um Sven zu helfen, doch er macht einen fatalen Fehler: Sven verträgt den Alkohol nicht, den Jan ihm anbietet, und die Situation gerät völlig außer Kontrolle.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Check Check
ProSieben
Check Check

Check Check

Alle 3 Staffeln und Folgen