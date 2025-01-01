Check Check
Folge 7: Der Investor
25 Min.
Dem Flughafen droht das Aus! Die Crew schmiedet sofort einen Gegenplan: Ein "Teamnaher"-Investor muss her, um die Arbeitsplätze zu retten. Als das Team den chinesischen Imbissbetreiber Tang bittet, den Investor zu geben, ist Jan dagegen und wird daraufhin als Verräter gemieden ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben