ProSiebenStaffel 1Folge 7
Folge 7: Der Investor

25 Min.

Dem Flughafen droht das Aus! Die Crew schmiedet sofort einen Gegenplan: Ein "Teamnaher"-Investor muss her, um die Arbeitsplätze zu retten. Als das Team den chinesischen Imbissbetreiber Tang bittet, den Investor zu geben, ist Jan dagegen und wird daraufhin als Verräter gemieden ...

ProSieben
