Check Check
Folge 5: Der Streik
25 Min.Ab 6
Udos zunehmende Verwirrtheit macht Jan zu schaffen, doch ein Platz im Pflegeheim ist weder zu bekommen, noch zu bezahlen. Zu allem Übel hat Jan außerdem die unglückliche Sabine zu trösten. Auch Ingrid hat Geldsorgen, sodass das Team auf die Idee kommt, Geld bei unbeliebten Fluggästen zu klauen. Jan ist allerdings dagegen und macht sich stattdessen für einen Streik stark.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Check Check
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben