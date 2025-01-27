Die Trauzeugen-Challenge mit Steven GätjenJetzt kostenlos streamen
Chris Du das hin?
Folge 10: Die Trauzeugen-Challenge mit Steven Gätjen
46 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Steven Gätjen unter Performancedruck, Chris Tall mit Flugangst in der Luft. Während es für den Moderator heißt, "Chris Du das hin, spontan Trauzeuge bei einem fremden Paar zu werden?", muss sich der Gastgeber seiner Angst stellen: "Chris Du das hin, ein Flugzeug zu fliegen und zu landen?" Da fehlen selbst Chris Tall die Worte ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
