Brautfrisur-Challenge mit Özcan CosarJetzt kostenlos streamen
Chris Du das hin?
Folge 6: Brautfrisur-Challenge mit Özcan Cosar
46 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12
Kann Özcan Cosar eine Braut frisieren, ohne dass sie merkt dass er in Wahrheit gar kein Friseur ist? Und schafft Chris Tall es, Kunden im Baumarkt unerkannt Produkte aufzuschwatzen? Bei "Chris Du das hin?" stellen sich die Comedians den unangenehmen Challenges.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben