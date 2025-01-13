Challenge: "Leistungen erschleichen" mit Steffen HensslerJetzt kostenlos streamen
Chris Du das hin?
Folge 8: Challenge: "Leistungen erschleichen" mit Steffen Henssler
46 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 6
Unangenehmer wird es nicht. Die Challenge von Chris Tall und Sternekoch Steffen Henssler: "Chris Du das hin Leistungen im Wert von 1.000 EUR in vier Stunden zu erschleichen?" Geld, Autogramme oder Fotos als Gegenleistung sind verboten. Schaffen beide es, ihren Promi-Status strategisch einzusetzen, ohne dabei vor Scham im Boden zu versinken?
