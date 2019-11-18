Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten
Folge vom 18.11.2019: 87er Shamrock Cobra
45 Min.Folge vom 18.11.2019Ab 12
In dieser Folge kümmern sich die Jungs um ein exotisches Erbstück, das noch nie gestartet wurde. Denn Autobesitzer Stephen möchte das Projekt seines Vaters zu Ende bringen. Er hat die Cobra-Replika des südafrikanischen Herstellers Shamrock Automotive, die jahrelang unter Heuballen und Umzugskisten herumstand, nach Deutschland geholt. Und der Transport war kostspielig. Deshalb steht Chris und Mäx nur noch ein überschaubares Budget zur Verfügung, um den Wagen fahrtüchtig zu machen. Bringen die Kfz-Experten das Schmuckstück auf die Straße?
