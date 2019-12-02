Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten

DMAXFolge vom 02.12.2019
Folge vom 02.12.2019: 69er Dodge Coronet

45 Min.Folge vom 02.12.2019Ab 12

Amerikanische Muscle Cars üben auf Autoliebhaber eine große Anziehungskraft aus. Da sind Chris und Mäx keine Ausnahme. Denn mit den Klassikern kann man in der Regel gutes Geld verdienen. In dieser Folge haben die Kfz-Freaks einen Dodge Coronet Super Bee an der Angel. Das Modell kam 1968 in den USA auf den Markt, um dem Plymouth Road Runner Konkurrenz zu machen. Der Ansatz bei dem Projekt lautet: wenig Aufwand, viel Cash! Aber die „Biene“ ist möglicherweise kein waschechtes Original. Der Motor und das Getriebe fehlen. Geht die Rechnung trotzdem auf?

