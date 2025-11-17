Zum Inhalt springenBarrierefrei
Christinas kalifornischer Traum

Das Einhorn zieht um

sixxStaffel 4Folge 8vom 17.11.2025
Das Einhorn zieht um

Christinas kalifornischer Traum

Folge 8: Das Einhorn zieht um

45 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6

Leanna und Chris bitten Christina um Hilfe bei der Renovierung einiger Zimmer in ihrem Haus. Das Team macht sich an die Arbeit und baut den Kriechkeller im Elternschlafzimmer in ein geräumiges Badezimmer um. Zudem streichen die Handwerker das Zimmer und verschönern es mit neuen Möbeln. Das Kinderzimmer erhält ebenfalls eine neue Farbe und ein Stockbett. Christinas älteste Tochter Taylor schenkt dem Kind ihr Schaukeleinhorn.

