Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Christinas kalifornischer Traum

Eine Küche für Bradley Cooper

sixxStaffel 4Folge 9vom 18.11.2025
Eine Küche für Bradley Cooper

Eine Küche für Bradley CooperJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge 9: Eine Küche für Bradley Cooper

45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6

Teri und Bradley müssen einige veraltete Räume in ihrem Haus renovieren. Christina übernimmt das Projekt und macht sich mit ihrem Team an die Arbeit. Zunächst wird die Küche modernisiert, und der Kühlschrank, der derzeit im Weg steht, wird umgestellt. Im Badezimmer im 80er-Jahre-Stil wird der alte Teppich entfernt und durch Fliesen ersetzt. Die Handwerker installieren eine begehbare Dusche, eine große Badewanne und viele Schränke für Stauraum.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Christinas kalifornischer Traum
sixx
Christinas kalifornischer Traum

Christinas kalifornischer Traum

Alle 1 Staffeln und Folgen