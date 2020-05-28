Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Christinas kalifornischer Traum

Immer noch kein Haus für Christina

HGTVFolge vom 28.05.2020
Immer noch kein Haus für Christina

Immer noch kein Haus für ChristinaJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge vom 28.05.2020: Immer noch kein Haus für Christina

21 Min.Folge vom 28.05.2020

Eine Familie zieht in ein eigenes Haus in der Küstengemeinde Anna Maria Island in Florida. Christina verhilft dem Haus zu einem modernen Look mit Beach Feeling. Sie krempelt die Küche um und unterstreicht den Mid-Century-Geschmack der Eigentümer. Christinas zweites Projekt - ein Haus für sich und ihre Familie zu finden - gestaltet sich derweil schwerer als gedacht. Die Unternehmerin und Mutter wird ungeduldig.

Alle verfügbaren Folgen