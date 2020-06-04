Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 04.06.2020: Die „Housewarming Party“
22 Min.Folge vom 04.06.2020
Die Haussuche von Christina in Newport Beach beginnt offiziell, als sie und ihr Verlobter Ant beschließen, zusammenzuziehen. Beide haben Wünsche, die erfüllt werden wollen. Da Christina die Gegend gut kennt, sich Platz und Privatsphäre wünscht, will sie näher im Landesinneren wohnen. Ant hätte gerne ein modernes Haus am Wasser. Die Uhr tickt, denn sie wollen in ihr Traumhaus einziehen, bevor ihre geheime Hochzeit stattfindet.
