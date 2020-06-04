Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 04.06.2020: Das Tapetenwettrennen
21 Min.Folge vom 04.06.2020
Eine vielbeschäftigte Mutter von drei Söhnen braucht eine neue Küche. Sie wünscht sich von Christina - passend zum Rest des Hauses - einen luftigen Raum mit Strand-Feeling, der in blauen und grauen Farbtönen gehalten ist. Die Interior-Expertin setzt die Wünsche ihrer Kundin um und erneuert die komplette Küche mit Wow-Faktor.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.