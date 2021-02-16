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Christinas kalifornischer Traum

Die 100.000-Dollar-Küche

HGTVFolge vom 16.02.2021
Die 100.000-Dollar-Küche

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Christinas kalifornischer Traum

Folge vom 16.02.2021: Die 100.000-Dollar-Küche

42 Min.Folge vom 16.02.2021

Christina unterstützt Eric und Gina dabei, ihr Mid-Century-Haus zu renovieren. Auf der Wunschliste steht eine neue Küche, für die das Paar glatte 100.000 Dollar zur Verfügung hat. Ein Traum von Christina! Mit dieser Summe realisiert sie eine Küche der Extraklasse - mit einem offenen Raumkonzept und tollen Materialien, die der Küche eine glamouröse Note verleihen.

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