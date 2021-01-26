Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 26.01.2021: Ehe auf dem Prüfstand
41 Min.Folge vom 26.01.2021
Back to Business: Christina Anstead kehrt nach der Geburt ihres dritten Kindes zurück in den Job und versucht ihre Arbeit und ihr Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Ihr erstes Projekt nach der Geburt ist die Renovierung der Küche ihrer Kunden. Sie arbeitet mit viel Licht, hellen Farben, offenen Regalen und hellen Arbeitsflächen und erschafft einen modernen Raum mit einem dezent rustikalen Touch.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.