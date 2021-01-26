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Christinas kalifornischer Traum

Ehe auf dem Prüfstand

HGTVFolge vom 26.01.2021
Ehe auf dem Prüfstand

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Christinas kalifornischer Traum

Folge vom 26.01.2021: Ehe auf dem Prüfstand

41 Min.Folge vom 26.01.2021

Back to Business: Christina Anstead kehrt nach der Geburt ihres dritten Kindes zurück in den Job und versucht ihre Arbeit und ihr Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Ihr erstes Projekt nach der Geburt ist die Renovierung der Küche ihrer Kunden. Sie arbeitet mit viel Licht, hellen Farben, offenen Regalen und hellen Arbeitsflächen und erschafft einen modernen Raum mit einem dezent rustikalen Touch.

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