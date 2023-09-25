Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 25.09.2023
Terri und Sam sind glücklich in ihrem schönen Zuhause – es hat nur zwei Problemzonen: das Schlafzimmer und das Bad. Christina hilft dem Paar bei der Einrichtung ihres Badezimmers im Stil eines Fünf-Sterne-Resorts und eines geräumigen, begehbaren Kleiderschranks in ihrem Master Bedroom. Während seines Aufenthalts in Seal Beach zeigt James Christina seine Heimatstadt, und die beiden nehmen ein Heimwerkerprojekt mit Schiffslatten in Angriff, um das Budget zu schonen.

