Folge vom 09.10.2023
Eine Küche für Bradley CooperJetzt kostenlos streamen
Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 09.10.2023: Eine Küche für Bradley Cooper
45 Min.Folge vom 09.10.2023
Christina hilft Teri und Bradley dabei, ihr fast 30 Jahre altes Familienhaus in einen modernen Rückzugsort an der Küste zu verwandeln. Vor allem die veraltete Küche soll komplett neu designt werden und auch das Wohn- und Schlafzimmer soll von den jahrzehntealten Möbeln befreit werden. Das Paar wünscht sich einen maritim angehauchten, modernen und beruhigenden Stil, den Christina ihnen mit links erfüllen kann. Außerdem beginnen Christina und Josh damit, ihre eigene Küche in einen wärmeren, funktionalen Wohnraum für ihre Familie umzubauen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 5: Warner Bros. Discovery, Inc.