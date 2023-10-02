Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 02.10.2023: Das Einhorn zieht um
45 Min.Folge vom 02.10.2023
Christina hilft dem Ehepaar Leanna und Chris bei der Renovierung ihres veralteten Schlafzimmers, das aktuell im 70er-Jahre-Stil gehalten ist und alles andere als entspannend aussieht. Das Paar wünscht sich einen ruhigen Ort, an dem sie sich nach einem anstrengenden Arbeitstag entspannen und ruhig schlafen können. Trotz unvorhergesehener Verzögerungen setzt Christina alles daran, dass die Familie die volle Zen-Atmosphäre in ihrem Schlaf- und Badezimmer erhält, nach der sie sich sehnt.
