Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Christinas kalifornischer Traum

Das Einhorn zieht um

HGTVFolge vom 02.10.2023
Das Einhorn zieht um

Das Einhorn zieht umJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge vom 02.10.2023: Das Einhorn zieht um

45 Min.Folge vom 02.10.2023

Christina hilft dem Ehepaar Leanna und Chris bei der Renovierung ihres veralteten Schlafzimmers, das aktuell im 70er-Jahre-Stil gehalten ist und alles andere als entspannend aussieht. Das Paar wünscht sich einen ruhigen Ort, an dem sie sich nach einem anstrengenden Arbeitstag entspannen und ruhig schlafen können. Trotz unvorhergesehener Verzögerungen setzt Christina alles daran, dass die Familie die volle Zen-Atmosphäre in ihrem Schlaf- und Badezimmer erhält, nach der sie sich sehnt.

Alle verfügbaren Folgen