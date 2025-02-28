Christinas kalifornischer Traum
Folge vom 28.02.2025: Die Hundetapete
45 Min.Folge vom 28.02.2025
Dawn und Jeff haben vor vier Monaten ein Haus gekauft, das sie nun komplett umbauen möchten. Obwohl es von außen ihren Vorstellungen entspricht, ist das Innere noch nicht ideal. Sie planen mit Christina, die Räume zu öffnen, Wände zu entfernen, die Decke zu erhöhen und die Küche sowie das Wohnzimmer zu modernisieren. Besonders problematisch sind die kleinen Bäder und der begrenzte Stauraum. Ihr Budget liegt bei 150.000 Dollar, und sie sind bereit, für die richtigen Änderungen zu investieren, obwohl es stressig wird, während der Renovierung in beengten Verhältnissen zu leben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.