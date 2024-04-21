Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 21.04.2024
23 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 6

Ohne Chemie geht nix! Weder im Kampf gegen den Klimawandel, noch in der Medizin ... aber auch beim Kochen, in der Liebe, beim Autofahren und beim Putzen! Höchste Zeit also für „C.I .- Chemical Intelligence“ – dem Quiz, bei dem gilt: Raten ist Silber, Wissen ist Gold!

PULS 4
