Reaktionen und AuswirkungenJetzt kostenlos streamen
C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft
Folge 3: Reaktionen und Auswirkungen
22 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 6
Ohne Chemie geht nix! Weder im Kampf gegen den Klimawandel, noch in der Medizin... aber auch beim Kochen, in der Liebe, beim Autofahren und beim Putzen! Höchste Zeit also für „C.I .- Chemical Intelligence“ – dem Quiz, bei dem gilt: Raten ist Silber, Wissen ist Gold!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen