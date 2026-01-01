C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft
3 StaffelnAb 6
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C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft
Ohne Chemie geht nix! Weder im Kampf gegen den Klimawandel, noch in der Medizin ... aber auch beim Kochen, in der Liebe, beim Autofahren und beim Putzen! Höchste Zeit also für „C.I .- Chemical Intelligence“ – dem Quiz, bei dem gilt: Raten ist Silber, Wissen ist Gold!
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 2-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen
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