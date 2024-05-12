Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft

Chemie macht's sauber

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 12.05.2024
Chemie macht's sauber

Chemie macht's sauberJetzt kostenlos streamen

C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft

Folge 4: Chemie macht's sauber

22 Min.Folge vom 12.05.2024Ab 6

Ohne Chemie geht nix! Weder im Kampf gegen den Klimawandel, noch in der Medizin ... aber auch beim Kochen, in der Liebe, beim Autofahren und beim Putzen! Höchste Zeit also für „C.I .- Chemical Intelligence“ – dem Quiz, bei dem gilt: Raten ist Silber, Wissen ist Gold!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft
PULS 4
C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft

C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft

Alle 3 Staffeln und Folgen