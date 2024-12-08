Das "Hot Ice" ExperimentJetzt kostenlos streamen
C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft
Folge 3: Das "Hot Ice" Experiment
22 Min.Folge vom 08.12.2024
Chemiebegeistert und wissbegierig sind die Kandidat:innen allesamt: In insgesamt fünf Folgen treten junge Nachwuchs-Chemiker:innen zwischen 17 und 23 Jahren aus ganz Österreich jeweils im Duo gegeneinander an, um sich den Titel zu sichern. Dabei bekommen sie prominente Unterstützung: An der Seite der Teilnehmer:innen treten Schauspieler Stefano Bernardin und Fernsehmoderatorin Adriana Zartl. Durch die Show führt Moderator Mathias Pascottini.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2024
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen