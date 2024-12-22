Zum Inhalt springenBarrierefrei
C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft

Wer erringt die Trophäe?

PULS 4Staffel 2Folge 5vom 22.12.2024
34 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 6

Chemiebegeistert und wissbegierig sind die Kandidat:innen allesamt: In insgesamt fünf Folgen treten junge Nachwuchs-Chemiker:innen zwischen 17 und 23 Jahren aus ganz Österreich jeweils im Duo gegeneinander an, um sich den Titel zu sichern. Dabei bekommen sie prominente Unterstützung: An der Seite der Teilnehmer:innen treten Schauspieler Stefano Bernardin und Fernsehmoderatorin Adriana Zartl. Durch die Show führt Moderator Mathias Pascottini.

