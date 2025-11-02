Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft

Der Wettstreit beginnt

PULS 4Staffel 3Folge 1vom 02.11.2025
Der Wettstreit beginnt

Der Wettstreit beginntJetzt kostenlos streamen

C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft

Folge 1: Der Wettstreit beginnt

22 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 6

Chemie trifft Starpower: Anna Strigl und Stefano Bernardin wollen junge Talente zwischen 15 und 20 Jahren zum "Chemical Intelligence"-Titel führen. Die beiden Promi-Kapitäne könnten unterschiedlicher nicht sein und haben trotzdem eines gemeinsam: Die Leidenschaft für Wissen und Teamgeist. Wer von den beiden wird sein Team zum Sieg führen? Durch die Show führt wie gewohnt Moderator Mathias Pascottini.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft
PULS 4
C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft

C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft

Alle 3 Staffeln und Folgen