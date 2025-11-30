Wer sichert sich den Titel?Jetzt kostenlos streamen
C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft
Folge 5: Wer sichert sich den Titel?
37 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 6
Chemie trifft Starpower: Anna Strigl und Stefano Bernardin wollen junge Talente zwischen 15 und 20 Jahren zum "Chemical Intelligence"-Titel führen. Die beiden Promi-Kapitäne könnten unterschiedlicher nicht sein und haben trotzdem eines gemeinsam: Die Leidenschaft für Wissen und Teamgeist. Wer von den beiden wird sein Team zum Sieg führen? Durch die Show führt wie gewohnt Moderator Mathias Pascottini.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
C.I. - Chemical Intelligence: Das Quiz, das Wissen schafft
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen