Club der magischen Dinge: Ein gefährliches GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 42: Club der magischen Dinge: Ein gefährliches Geheimnis
24 Min.Folge vom 12.05.2026
In der magischen Bibliothek wird ein neuer Bereich für die Schüler zugänglich. Professor Maxwell hat dort Gegenstände gelagert, die von Plünderern gestohlen wurden. Kyra möchte unbedingt herausfinden, was Darra in Bangkok zu suchen hatte. Dieser kann sein Geheimnis nicht länger für sich behalten und erklärt ihr alles. Inzwischen gehen die restlichen Mitglieder des „Clubs der magischen Dinge“ weiteren mysteriösen Graffitis auf den Grund. Bildquelle: ORF/Sony Pictures Entertainment/CBS/Mark Taylor
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