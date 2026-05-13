Club der magischen Dinge: Fortunas PuderdoseJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 43: Club der magischen Dinge: Fortunas Puderdose
24 Min.Folge vom 13.05.2026
An Kyras Schule gibt es ein neues Mädchen. Sie heißt Tayla und ist eine Fee, noch dazu hat sie eine magische Puderdose, die ihr jeden Wunsch erfüllt. Tayla verliert sie jedoch und sie gelangt in die Hände von Mathilda, die bald die magischen Fähigkeiten der Dose entdeckt. Peter sucht währenddessen nach einem Musiker, der im Lieblingscafé der Freundesgruppe auftreten soll. Schon bald wird er fündig und der talentierte Ben sorgt vor allem bei Lily für Begeisterung. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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