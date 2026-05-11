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Club der magischen Dinge Staffel 2

Club der magischen Dinge: Spurlos verschwunden

ORF KidsStaffel 1Folge 41vom 11.05.2026
Club der magischen Dinge: Spurlos verschwunden

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Club der magischen Dinge Staffel 2

Folge 41: Club der magischen Dinge: Spurlos verschwunden

24 Min.Folge vom 11.05.2026

Der "Club der magischen Dinge" ist mittlerweile schon ein eingespieltes Team und setzt alles daran, ein friedliches Zusammenleben von Menschen und magischen Wesen möglich zu machen. Imogen ist jedoch aufgebracht, weil sich ihr Bruder, der sich auf Reisen befindet, noch nicht bei ihr gemeldet hat. Um sie aufzuheitern, veranstaltet Lily eine Pyjamaparty. Dort wird Kyra jedoch von einem Augenblick auf den anderen fortteleportiert. Ehe die Freunde wissen, wie ihnen geschieht, stecken sie mitten in einem neuen Abenteuer. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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