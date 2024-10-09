Sind ihre Eltern Architekten oder warum sind sie so gut gebaut?Jetzt kostenlos streamen
comedystreet
Folge 19: Sind ihre Eltern Architekten oder warum sind sie so gut gebaut?
23 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12
Simon Gosejohann, Sandra Spünken und Marco Gianni spielen ahnungslosen Passanten mit versteckter Kamera Streiche. Außerdem stellen sie sich verschiedenen Herausforderungen. Die heutige Challenge: Pantomime im Alltag.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
comedystreet
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben