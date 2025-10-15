comedystreet
Folge 12: Dreiste Dreistigkeit
23 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Simon Gosejohann, Sandra Sprünken und Marco Gianni spielen ahnungslosen Passanten Streiche und machen Deutschlands Straßen zum Lachsphalt. Außerdem stellen sie sich verschiedenen Challenges, diesmal auf dem Programm: vordrängeln.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben