Folge 14: Aus dem wird nichts!
23 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Höchste Prank-Gefahr: Simon Gosejohann ist zurück auf der "comedystreet". Gemeinsam mit Sandra Spünken und Marco Gianni spielt er ahnungslosen Passanten mit versteckter Kamera Streiche und macht Deutschlands Straßen zum Lachsphalt.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben