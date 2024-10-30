Die Highlights aller ChallengesJetzt kostenlos streamen
comedystreet
Folge 20: Die Highlights aller Challenges
23 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 12
Simon Gosejohann, Sandra Spünken und Marco Gianni spielen ahnungslosen Passanten Streiche. Außerdem stellen sie sich verschiedenen Herausforderungen. In der finalen Folge gibt es die Auflösung: Wer hat die meisten Challenges gewonnen?
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben