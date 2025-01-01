Cosmo und Wanda
Folge 3: Alltagshelden - Teil 3
26 Min.Ab 6
Timmy wünscht sich eine Fernbedienung, mit der er über den Fernseher verreisen kann. Im Kampf gegen Vicky kommt Timmy aus der Zukunft, um Timmy in der Gegenwart zu helfen. Und die schreckliche Fernbedienung wird vernichtet.
