Cosmo und Wanda
Folge 5: Kinder an die Macht - Teil 1
22 Min.Ab 6
Die Kinder haben das Sagen auf der Erde übernommen. Van Ramme beordert alle Elfen zurück, doch das war kein guter Entschluss. Plötzlich tauchen überall Kobolde auf und übernehmen das Sagen. Zum Glück hat Flappy Bob einen Einfall.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cosmo und Wanda
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment