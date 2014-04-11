Zum Inhalt springenBarrierefrei
Couponing Extrem

Rebecca/Jessica

TLC Folge vom 11.04.2014
Rebecca/Jessica

Rebecca/JessicaJetzt kostenlos streamen

Couponing Extrem

Folge vom 11.04.2014: Rebecca/Jessica

22 Min.Folge vom 11.04.2014

Gutscheinfreak Rebecca aus St. Louis steht vor einer großen Herausforderung. Wie soll sie eine große Party mit einem monatlichen Budget von 50 Dollar finanzieren? Um das Unmögliche möglich zu machen, verfährt sie nach dem Motto: Der frühe Vogel fängt den Wurm und geht noch vor Sonnenaufgang auf Schnäppchentour. Hausfrau und Mutter Jessica hat ein ähnliches Problem. Der monatliche Essensplan steht, doch noch fehlt es an jeder Menge Fleisch, Obst und Gemüse.

