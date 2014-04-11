Couponing Extrem
Folge vom 11.04.2014: Rebecca/Jessica
22 Min.Folge vom 11.04.2014
Gutscheinfreak Rebecca aus St. Louis steht vor einer großen Herausforderung. Wie soll sie eine große Party mit einem monatlichen Budget von 50 Dollar finanzieren? Um das Unmögliche möglich zu machen, verfährt sie nach dem Motto: Der frühe Vogel fängt den Wurm und geht noch vor Sonnenaufgang auf Schnäppchentour. Hausfrau und Mutter Jessica hat ein ähnliches Problem. Der monatliche Essensplan steht, doch noch fehlt es an jeder Menge Fleisch, Obst und Gemüse.
