Couponing Extrem
Folge vom 11.04.2014: J'aimie/Tiffany
22 Min.Folge vom 11.04.2014
Das hat Stil: Bevor Coupon-Diva Jamie aus Maryland auf Schnäppchentour geht, wirft sie sich in Schale. Ohne Schminke und High Heels geht bei ihr gar nichts. Ihr großer Auftritt kommt dann im Supermarkt, wenn sie Berge von Gutscheinen aus der Handtasche zieht. Ihr Gewinn: satte 1900 Dollar. Schnäppchenjägerin Tiffany geht die Sache eher kreativ an und peppt die Kinderzimmer mit lustigen Dosendekos auf.
