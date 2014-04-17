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Couponing Extrem

Desirae/Stephanie

TLCFolge vom 17.04.2014
Desirae/Stephanie

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Couponing Extrem

Folge vom 17.04.2014: Desirae/Stephanie

23 Min.Folge vom 17.04.2014Ab 6

Das ist an Wirtschaftlichkeit kaum zu toppen! Um an die begehrten Gutscheine zu gelangen, fischt Desirae in öffentlichen Altpapiercontainern. Stephanie geht die Sache genau andersherum an. Sie investiert in Zeitungsabonnements. Und wenn die Gratis-Coupons nicht reichen, plündert sie die vollen Briefkästen leerstehender Häuser.

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