Couponing Extrem
Folge vom 17.04.2014: Desirae/Stephanie
23 Min.Folge vom 17.04.2014Ab 6
Das ist an Wirtschaftlichkeit kaum zu toppen! Um an die begehrten Gutscheine zu gelangen, fischt Desirae in öffentlichen Altpapiercontainern. Stephanie geht die Sache genau andersherum an. Sie investiert in Zeitungsabonnements. Und wenn die Gratis-Coupons nicht reichen, plündert sie die vollen Briefkästen leerstehender Häuser.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.