Couponing Extrem
Folge vom 15.05.2014: Missy/Nicole
22 Min.Folge vom 15.05.2014Ab 6
Missy aus Florida verbringt etwa 40 Stunden pro Woche mit Couponing. Auf diese Weise hat sie bereits Waren im Wert von 100 000 Dollar zusammengetragen. Doch Missy will mehr: Sie plant einen großen Shopping-Trip, bei dem sie 700 Zahnbürsten zum Nulltarif erwerben möchte, um damit ein Heim für minderjährige Mütter zu unterstützen. Die alleinerziehende Nicole aus Florida hat gerade ihren Job verloren und hält sich und ihre Tochter mit Gutscheinen über Wasser, um dem Kind weiterhin Tanzstunden finanzieren zu können.
