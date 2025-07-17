Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Die stinkende Schlammgrube lockt

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 17.07.2025
Die stinkende Schlammgrube lockt

Die stinkende Schlammgrube locktJetzt kostenlos streamen

Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Folge 1: Die stinkende Schlammgrube lockt

25 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Ambitionierte Kerle, wagemutige Frauen, crashreiche Actionspiele: In der Physical-Game-Show "Crash Games - jeder Sturz zählt!" stellen sich drei Duos in selbst entworfenen Kampf-Outfits fünf kniffligen Hindernissen. Jeder Fehlversuch, jeder Sturz bringt Minuspunkte. Die zwei Teams mit der geringsten Anzahl an Minuspunkten ziehen ins Finale ein. Dort fighten sie um 5.000 Euro.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
ProSieben
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Alle 3 Staffeln und Folgen