Das letzte Einhorn und die volle Ladung Crash GamesJetzt kostenlos streamen
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Folge 5: Das letzte Einhorn und die volle Ladung Crash Games
33 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Ambitionierte Kerle, wagemutige Frauen, crashreiche Actionspiele: In der Physical-Game-Show "Crash Games - jeder Sturz zählt!" stellen sich drei Duos in selbst entworfenen Kampf-Outfits fünf kniffligen Hindernissen: Patrick & Mirko "De Kölsche Jungs", Nina & Sabrina "SC Häschen", Sebastian & Stefan "Die Teenie Gören".
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Frank Hempel