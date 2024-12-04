Die große "Star Wars"-EditionJetzt kostenlos streamen
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Folge 6: Die große "Star Wars"-Edition
27 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Ambitionierte Kerle, wagemutige Frauen, crashreiche Actionspiele: In der Physical-Game-Show "Crash Games - jeder Sturz zählt!" stellen sich drei Duos in selbst entworfenen Kampf-Outfits fünf kniffligen Hindernissen. Jeder Fehlversuch, jeder Sturz bringt Minuspunkte. Die zwei Teams mit der geringsten Anzahl an Minuspunkten ziehen ins Finale ein. Dort fighten sie um 5.000 Euro.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Frank Hempel