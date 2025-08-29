Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zeitprobleme und gaaanz viel Gefühl

sixxStaffel 4Folge 1vom 29.08.2025
46 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12

Vier Friseur:innen stellen sich der Challenge: In nur drei Stunden verpassen sie ihren Kundinnen ein komplettes Umstyling – ohne dass diese mitreden dürfen! Wer zaubert den kreativsten Look und holt sich den Makeover-Titel? Host Hatice Nizam schaut genau hin, bewertet jeden Schnitt, jede Farbe und jedes Styling – und kürt am Ende den Sieger. Heute heißt es: waschen, schneiden, färben, föhnen – und alles für den Sieg!

