sixxStaffel 4Folge 6vom 03.10.2025
46 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

Bei "Cut it" ist vor allem eines von den Friseur:innen gefordert: Mut! Diesmal stellen sich Feli, Stephan, Chiara und Anne der Herausforderung. Und bei aller Nervosität ist eine Sache sofort klar: Teamwork makes the dream work!

sixx
