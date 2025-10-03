Teamwork Makes the Dream WorkJetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 6: Teamwork Makes the Dream Work
46 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Bei "Cut it" ist vor allem eines von den Friseur:innen gefordert: Mut! Diesmal stellen sich Feli, Stephan, Chiara und Anne der Herausforderung. Und bei aller Nervosität ist eine Sache sofort klar: Teamwork makes the dream work!
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen