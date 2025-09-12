Make-up? Was ist das genau?Jetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 3: Make-up? Was ist das genau?
46 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Auf die Pinsel, fertig, los! Drei Stunden zeit für klare aber krasse Typveränderungen. Die Kundinnen haben dabei nur eine Wahl: Vertrauen. Diesmal bereitet vor allem das Make-Up den Friseur:innen Sorge. Sind am Ende alle mit den Ergebnissen zufrieden?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen