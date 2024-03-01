Zum Inhalt springenBarrierefrei
Es beginnt mit einem Knall

Staffel 1Folge 1vom 01.03.2024
Folge 1: Es beginnt mit einem Knall

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Scorch hat einen gemeinen Plan gefasst: Er möchte alle Lichter im Universum auslöschen, um dadurch der alleinige Herrscher der Galaxie zu sein. Um dies zu verhindern, muss die Da Boom Crew in Windeseile alle verfügbaren Boom Carts aufspüren.

