Da Boom Crew
Folge 9: Der Eisplanet
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Crew befindet sich im Dorf Pacifica. Dort schützt eine besondere Art von Kuppel das Dorf vor großer Kälte. Als die Kids unbeabsichtigt ein Loch in die Kuppel machen, setzen sie sofort alles daran, den Schaden wieder zu beheben.
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Altersfreigabe:
6
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