Da Boom Crew
Folge 10: Der Rote Korsar
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Da Boom Crew macht sich auf zum Planeten Tidacia. Dort soll sich die nächste Boom Cart befinden. Sie werden allerdings von einem unliebsamen Gesellen daran gehindert: Scorch lässt die Kids vom roten Korsar, seinem besten Killer, angreifen.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Berlin Animation Film